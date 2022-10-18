NYT: Отчаянные шаги Путина оказались напрасными 1 18.10.2022, 12:52

5,698

На войне все решают четыре фактора.

В условиях перелома на фронте в Украине российский диктатор Владимир Путин прибегает к отчаянным мерам: незаконным референдумам, «частичной» мобилизации, назначении нового командующего оккупантами или ракетным ударам «за Крымский мост». Однако такие его шаги не принесут Кремлю желаемых результатов в войне.

Если глава РФ так надеялся изменить динамику поля боя, он, скорее всего, будет разочарован, говорится в материале The New York Times. Там указали на четыре фактора, которые в совокупности неуклонно снижают боевые перспективы страны-агрессора.

Автор материала – Дара Массикот, старший научный сотрудник корпорации RAND, занимающаяся вопросами обороны и безопасности России, говорит, что это:

– необходимость Путина вести интенсивную войну с армией, неподготовленной к ней;

– ранние и тяжелые потери наземных, воздушно-десантных войск и сил спецназначения ВС РФ;

– стойкость и воля украинцев к борьбе;

– западная поддержка Украины.

«Дело в том, что ни один из недавних гамбитов Кремля – аннексия, мобилизация или кадровые перестановки – не может решить более серьезные проблемы, стоящие перед российской армией. И в ближайшие месяцы эти трудности будут только усугубляться», – считает аналитик.

По ее словами, несмотря на риски, связанные с мобилизацией – то, как она проникает глубоко в население, полагаясь на непроверенный кадровый резерв и старую военную технику, взятую с длительного хранения, – Путин явно чувствовал, что у него нет выбора. Кремль оттягивал решение до тех пор, пока мог, вместо этого пытаясь заманить добровольцев денежными премиями и социальными льготами. Но к сентябрю, седьмому месяцу войны, у него не осталось достаточно сил для удержания захваченных территорий в Украине. А успешные контрнаступления ВСУ, отвоевавшие тысячи квадратных миль территории, «довели дело до конца».

«Мобилизация дает шанс на восстановление, освобождая истощенные силы России после почти восьми месяцев боев. Однако до сих пор это не шло хорошо. Появились доказательства того, что мобилизованная пехота перебрасывалась в Украину по частям, пройдя всего несколько дней или недель обучения, а другие группы получат всего месяц тренировок. Еще до развертывания больше части новых войск ходили анекдоты о том, как мобилизованные были убиты, взяты в плен и дезертировали. Есть, мягко говоря, очевидные минусы в отправке неподготовленных и сомнительно ведомых призывников в зону боевых действий», – отмечает Массикот.

По ее мнению, это не значит, что мобилизованные силы РФ «бесполезны». Если их использовать в качестве вспомогательных, таких как водители или заправщики, они могут облегчить бремя оставшихся частей истощенной профессиональной армии России. Также они могли бы пополнять истощенные части вдоль линии соприкосновения, оцеплять некоторые районы и дежурить на блокпостах в тылу. Однако такие оккупанты вряд ли станут боеспособной боевой силой. Ведь есть признаки проблем с дисциплиной среди мобилизованных солдат в российских гарнизонах.

Отмечается, что они присоединяются к армии, уже потерявшей качество и боеспособность. Состав российских ВС в Украине – поскольку большая часть их довоенного личного состава была ранена или убита, а лучшая техника уничтожена или захвачена – радикально изменился в ходе войны. Российское военное руководство вряд ли с уверенностью знает, как отреагирует эта недисциплинированная смешанная сила, столкнувшись с холодными, изнурительными боевыми условиями или слухами об украинских атаках. Недавний опыт показывает, что эти войска могут в панике покинуть свои позиции и технику, как это сделали деморализованные силы в Харьковской области в сентябре.

Отчаянные шаги Путина не принесут желаемых результатов в войне, все решают четыре фактора – NYT

«Это не сулит ничего хорошего для планов России на поле боя. Прямо сейчас у Путина, кажется, есть две ближайшие цели: сохранить контроль над как можно большей частью оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей (с желаемыми границами РФ, которые еще не определены) и заморозить линию фронта, установив границу, которую украинские силы не смогут прорвать. Но Украина и ее сторонники, конечно же, дали понять, что ни одно из этих условий неприемлемо. И, как предполагает продолжающееся продвижение ВСУ на юге, далеко не ясно, сможет ли Россия достичь любой цели», – говорится в материале NYT.

Там добавили, что на фоне отчаянных шагов российского диктатора, некоторые представители Кремля и пропагандистские росСМИ уже пытаются представить войну как экзистенциальный конфликт между РФ и Западом. Путин зашел так далеко, что пригрозил использовать все доступные средства – слегка завуалированно ссылаясь на ядерное оружие – для защиты «территориальной целостности России».

Массикот говорит, что эта угроза, хотя и серьезная, пока остается только словами. По условиям собственной ядерной доктрины РФ, ни Украина, ни ее сторонники не представляли угрозы, которая позволила бы применить ядерное оружие. А прежде чем нарушить ядерное табу, у Кремля есть другие средства для эскалации.

«Поведение Путина, призванное продемонстрировать решимость, свидетельствует о том, что он осознает, что война идет плохо и его возможности сужаются. Предстоящие месяцы, вероятно, будут нестабильными, особенно если – или когда – российские гамбиты потерпят неудачу», – подытожила эксперт RAND по вопросам обороны и безопасности России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».