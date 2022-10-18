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Камера запечатлела «паранормальное» явление на улице Бурдейного в Минске

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  • 18.10.2022, 12:56
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Камера запечатлела «паранормальное» явление на улице Бурдейного в Минске
Фото: Charter97.org

Белорус «спасал осень», как умеет.

Вокруг нас происходит много странного. Особенно по вечерам, когда добрые люди уже сидят по домам, пишет onliner.by. Если бы все, у кого установлены камеры видеонаблюдения, регулярно отсматривали вечернее и ночное время, узнали бы много нового о человечестве. Но пока к записям обращаются только если что-то произошло.

«Паранорамльное» явление обнаружили сотрудники здания №13 по улице Бурдейного в Минске. Вечером, уходя с работы, они видели убранную территорию и собранные в мешки опавшие листья. А уже утром те же листья были разбросаны по двору, почти все мешки пусты. Настораживает.

Впрочем, запись видеокамеры развеяла сомнения: это не мистика, это артхаус, да еще и в черно-белом цвете.

— Все мешки были с кленовыми листьями. Собирала их — до и после — уборщица. Мешки спокойно стояли перед зданием у входа в кафе «Неаполь». Видимо, этот человек решил «освободить из заточения» осеннюю красоту, дабы продлить (я в моменте «осени») вид опавшей листвы.

Получилось прямо как в стихах: «Я хожу, грущу один: осень рядом где-то. Желтым листиком в реке утонуло лето. Я ему бросаю круг свой венок последний. Только лето не спасти, если день — осенний», — шутит один из сотрудников здания. Обиды на мужчину люди не держат (за исключением уборщицы, конечно).

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