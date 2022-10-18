«Ствол у россиян разорвало» 18.10.2022, 13:04

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ВСУ захватили необычный трофей на Херсонском плацдарме.

Захваченный ВСУ на Херсонском направлении фронта трофей российских оккупационных войск подтверждает крупную проблему армии РФ, которая начинает разваливаться спустя 8 месяцев после начала боевых действий.

Фотографию российской САУ с разорванным от взрыва снаряда стволом на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал военный эксперт Александр Коваленко.

«Вот такой трофей попался нашим ребятам на Херсонском плацдарме. Меня зацепило отсутствие у башни ствола. Ствол, как это часто в последнее время бывает у россиян, разорвало», - отметил он.

По словам Коваленко, это является еще одним свидетельством того, что проблема у россиян на фронте комплексная: не только в ухудшающейся логистике - плече подвоза БК, дефиците ряда позиций в номенклатуре БК, но и в стволах, которые не выдерживают нынешнего ритма использования. Коваленко подчеркнул, что снятие с хранения техники, у многой из которой уже был поношенный ресурс стволов, приводит именно к таким инцидентам.

«Пригнали на фронт после расконсервации, а САУ или гаубица через два часа активной стрельбы уже небоеспособна. Кстати, это касается и С-60, которые сейчас появляются на фронте. Кто-то рассказывает о том, что 57-мм прошивает броню на ура и отлично справляется с БПЛА? Ну да. А точность стрельбы у этой С-60 какова и ресурс стволов на каком уровне, не уточняли? Аналогично и гаубицы «Д-1», которые выпускались с 1943 по 1949 гг., а сейчас получают вторую жизнь в зоне боевых действий. Как думаете, надолго их хватит и насколько безопасно расчетам РОВ их эксплуатировать?» - подчеркнул он.

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