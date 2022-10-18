закрыть
18 октября 2022, вторник, 13:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Ствол у россиян разорвало»

  • 18.10.2022, 13:04
  • 4,802
«Ствол у россиян разорвало»

ВСУ захватили необычный трофей на Херсонском плацдарме.

Захваченный ВСУ на Херсонском направлении фронта трофей российских оккупационных войск подтверждает крупную проблему армии РФ, которая начинает разваливаться спустя 8 месяцев после начала боевых действий.

Фотографию российской САУ с разорванным от взрыва снаряда стволом на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал военный эксперт Александр Коваленко.

«Вот такой трофей попался нашим ребятам на Херсонском плацдарме. Меня зацепило отсутствие у башни ствола. Ствол, как это часто в последнее время бывает у россиян, разорвало», - отметил он.

По словам Коваленко, это является еще одним свидетельством того, что проблема у россиян на фронте комплексная: не только в ухудшающейся логистике - плече подвоза БК, дефиците ряда позиций в номенклатуре БК, но и в стволах, которые не выдерживают нынешнего ритма использования. Коваленко подчеркнул, что снятие с хранения техники, у многой из которой уже был поношенный ресурс стволов, приводит именно к таким инцидентам.

«Пригнали на фронт после расконсервации, а САУ или гаубица через два часа активной стрельбы уже небоеспособна. Кстати, это касается и С-60, которые сейчас появляются на фронте. Кто-то рассказывает о том, что 57-мм прошивает броню на ура и отлично справляется с БПЛА? Ну да. А точность стрельбы у этой С-60 какова и ресурс стволов на каком уровне, не уточняли? Аналогично и гаубицы «Д-1», которые выпускались с 1943 по 1949 гг., а сейчас получают вторую жизнь в зоне боевых действий. Как думаете, надолго их хватит и насколько безопасно расчетам РОВ их эксплуатировать?» - подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко