Су-34, упавший на жилой дом в Ейске, летел по странному маршруту 3 18.10.2022, 13:11

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Пилот мог избежать жертв.

Крушение Су-34 в Ейске 17 октября вызывает множество вопросов. Точно известны только пугающие факты: по состоянию на полдень 18 октября в девятиэтажке погибли 13 человек, среди них трое детей.

Странно то, что на обоих видео истребитель долго летит именно в направлении жилых домов. Иными словами, у пилота было более чем достаточно времени, чтобы увести самолет в сторону от многоэтажки, тем самым избежав человеческих жертв.

В Сети подчеркнули, что от аэродрома, с которого взлетел Су-34, до места крушения было 4 км. Об этом сообщает Диалог.UA.

В России тоже пытаются объяснить катастрофу, указывая на то, что подобное уже было, но только один раз. Такую точку зрения высказал отставной генерал-майор армии страны-оккупанта пилот Владимир Попов.

В комментарии российскому пропагандистскому изданию «Фонтанка» он заявил, что с такой же странной целенаправленностью на жилой дом самолет падал в России «лишь один раз – в Новосибирске».

По словам Попова, тогда у пилота гражданской авиации было психическое расстройство. Собеседник СМИ подчеркнул, что, согласно инструкции, пилот Су-34 должен был катапультироваться только тогда, когда объектам наземной инфраструктуры не существовало угрозы.