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Пропагандист из РФ хотел снять сюжет о «пытках пленных» оккупантов в Украине, но все пошло не так

  • 18.10.2022, 13:23
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Пропагандист из РФ хотел снять сюжет о «пытках пленных» оккупантов в Украине, но все пошло не так

Авторам фейков пришлось срочно выключить камеру.

Российским пропагандистам не удалось создать «красивую картинку» для телевидения по поводу якобы пыток военных ВС РФ в украинском плену. Последние заявили, что такого там и близко не было.

Возражения оккупантов, ставшие разочарованием для журналистов росТВ, попали на камеру. Видео распространилось в соцсетях, пишет obozrevatel.com.

На кадрах показали группу российских военных, вернувшихся домой в ходе обмена пленными между РФ и Украиной. Это мужчины с откормленными щеками и без единого следа побоев на лицах, что создает поразительный контраст с похудевшими и измученными военнопленными украинскими защитниками и защитницами, которых страна-агрессор возвращает нам.

Оккупантов разместили в кузове грузовика, просили представиться и интересовались, издевались ли над ними в плену украинцы.

«Нет, не было такого», – говорили те.

Такой ответ-отрицание удивил пропагандистов, они даже еще несколько раз переспрашивали, мол, «правда ли не пытали». Когда пленные повторили, что нет, журналисты поспешили выключить камеру.

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