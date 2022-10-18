Пропагандист из РФ хотел снять сюжет о «пытках пленных» оккупантов в Украине, но все пошло не так
- 18.10.2022, 13:23
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Авторам фейков пришлось срочно выключить камеру.
Российским пропагандистам не удалось создать «красивую картинку» для телевидения по поводу якобы пыток военных ВС РФ в украинском плену. Последние заявили, что такого там и близко не было.
Возражения оккупантов, ставшие разочарованием для журналистов росТВ, попали на камеру. Видео распространилось в соцсетях, пишет obozrevatel.com.
На кадрах показали группу российских военных, вернувшихся домой в ходе обмена пленными между РФ и Украиной. Это мужчины с откормленными щеками и без единого следа побоев на лицах, что создает поразительный контраст с похудевшими и измученными военнопленными украинскими защитниками и защитницами, которых страна-агрессор возвращает нам.
Оккупантов разместили в кузове грузовика, просили представиться и интересовались, издевались ли над ними в плену украинцы.
«Нет, не было такого», – говорили те.
Такой ответ-отрицание удивил пропагандистов, они даже еще несколько раз переспрашивали, мол, «правда ли не пытали». Когда пленные повторили, что нет, журналисты поспешили выключить камеру.