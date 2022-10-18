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В Минске мужчина бросился под колеса автомобиля

  • 18.10.2022, 13:30
В Минске мужчина бросился под колеса автомобиля

Пешеход получил травмы и отправился на скорой в больницу.

ГАИ города Минска сообщила, что 18 октября в 7:10 утра мужчина попал под колеса автомобиля. Свидетели рассказали, что он резко бросился на проезжую часть на красный свет, пишет «Телеграф».

В ГАИ уточнили, что 67-летний водитель автомобиля «Ниссан» двигался по улице Притыцкого со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Жудро на разрешающий зеленый свет. Однако на пешеходном переходе вблизи дома №40 сбил 58-летнего мужчину. Пешеход получил травмы и отправился на скорой в больницу.

«Стояли вместе на пешеходном переходе. Потом пострадавший неожиданно побежал на красный. После чего в четвертой полосе на него был совершен наезд», — рассказал один из пешеходов, который стал свидетелем ДТП.

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