В Минске мужчина бросился под колеса автомобиля
- 18.10.2022, 13:30
Пешеход получил травмы и отправился на скорой в больницу.
ГАИ города Минска сообщила, что 18 октября в 7:10 утра мужчина попал под колеса автомобиля. Свидетели рассказали, что он резко бросился на проезжую часть на красный свет, пишет «Телеграф».
В ГАИ уточнили, что 67-летний водитель автомобиля «Ниссан» двигался по улице Притыцкого со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Жудро на разрешающий зеленый свет. Однако на пешеходном переходе вблизи дома №40 сбил 58-летнего мужчину. Пешеход получил травмы и отправился на скорой в больницу.
«Стояли вместе на пешеходном переходе. Потом пострадавший неожиданно побежал на красный. После чего в четвертой полосе на него был совершен наезд», — рассказал один из пешеходов, который стал свидетелем ДТП.