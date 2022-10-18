Как связаны падение самолета в Ейске и стрельба на полигоне Белгорода 18.10.2022, 13:43

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Военный эксперт выделил несколько версий.

В российском Ейске 17 октября российский Су-34 упал на многоэтажку. Дом охватило пламенем и повреждены по меньшей мере 17 квартир.

В эфире «24 канала» военный обозреватель Денис Попович отметил, что есть несколько версий, почему упал самолет.

По его словам, говорят, что это был обучающий полет. Хотя удивительно почему тогда на самолете было вооружение.

Денис Попович акцентировал, что нужно разбираться:

Во-первых, взлетно-посадочная полоса была близко от города. Как сейчас говорят россияне, было очень мало шансов вывернуть самолет от жилой застройки.

Во-вторых, среди россиян вообще есть жалобы на самолет Су-34. Говорят, что он плохой, конструктивно недоделанный – с ним какие-то проблемы.

В-третьих, чем чаще будут взлетать самолеты по стратегии Суровикина по воздушным бомбардировкам, тем чаще будут возникать такие проблемы как раз связанные с техническим состоянием оборудования, техническим состоянием авиационного парка и навыками пилотов.

«Поэтому это можно считать отражением общей ситуации, которая сейчас существует в российской армии и неготовности российской армии к великой войне. Это в отношении Ейска», – объяснил военный обозреватель.

Ситуации на полигоне под Белгородом

Денис Попович объяснил, что в большинстве случаев подобные истории происходят из-за внеуставных взаимных отношений.

«Религиозные проблемы, побитовые проблемы, кто-то избил кого-то – внеуставные взаимоотношения. Это все проблемы с дисциплиной, это все проблемы с командирами», – объяснил Попович.

«Но здесь есть еще другой аспект. Мы же видим, что здесь таджики и россияне, то есть это все являются первыми признаками межнациональных конфликтов в России. Мы слышим о национальных республиках, говорим, что в России раздаются голоса «почему чеченцам можно одно, дагестанцам можно мобилизацию не проводить, а россияне должны за них отдуваться». Это выливается в подобные инциденты, которые мы видим», – объяснил военный эксперт.

Он отметил, что это не первый признак гражданского конфликта, но первый признак конфликта между разными национальностями, существующими в России.

Что известно о падении самолета в Ейске

Российский бомбардировщик вечером 17 октября упал на многоэтажку. Дом охватил пламя. Повреждены не менее 17 квартир.

Истребитель нес полный боекомплект. На кадрах с места событий слышно, как происходила детонация.

Миноброны России заявили, что это якобы был тренировочно-учебный полет. Уверяют, что причина аварии – возгорание одного из двигателей . Пилоты катапультировались.

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