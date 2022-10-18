Стало известно, когда в Беларуси выпадет первый снег
- 18.10.2022, 13:44
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Прогноз синоптиков.
В Беларусь ненадолго возвращается бабье лето. Так, 18 октября синоптики прогнозируют до +22 градусов. Однако, по их словам, уже во второй половине недели в Беларуси резко похолодает.
Уже во вторник, 18 октября, в Беларуси прогнозируются туман и сильный ветер. В связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности.
В четверг, 20 октября погоду в стране будет обуславливать атмосферный фронт, который смещается в юго-восточном направлении. Синоптики отмечают, что вслед за ним начнется распространяться холодная воздушная масса северных широт.
Так, 20 октября будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром в центральных и восточных районах страны ожидаются кратковременный дожди, также возможен мокрый снег. Днем же осадков не прогнозируется.
Ветер будет преобладать северный, северо-западный умеренный, по восточной части страны порывистый.
Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, а по северо-западной половине Беларуси местами возможны заморозки от 0 до -2 градусов. Днем воздух прогреется от 4 до 9 градусов.