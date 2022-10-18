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Путин впал в состояние унижения и шока

  • 18.10.2022, 13:51
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Путин впал в состояние унижения и шока

Глава РФ предпринял шаги, которые его «обнулили».

До поездки на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане президент РФ Владимир Путин активно готовил планы, как с международной помощью заставить Украину прекратить огонь и таким образом удержаться во власти, считает живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский. Такое мнение он выразил в интервью главному редактору gordonua.com издания Алесе Бацман.

«Он же тоже человек, и человек страстей. Старенький, не очень здоровый психически, с большими комплексами. До отъезда в Самарканд он отчаянно готовил эти планы», – сказал Пионтковский.

В частности, по его словам, Путин рассчитывал на помощь президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Он договорился с Эрдоганом, сделал ему громадные геополитические уступки: сдал ему Армению, сдал Сирию, сдал Ливию. Эрдоган пытался что-то такое выполнять. К [президенту Украины Владимиру] Зеленскому ездил, поговорил. Хотя Эрдоган умный человек и понимает, что никогда Украина на это не пойдет. Но не отказываться же от таких подарков?! Путин за него хватался, как за соломинку. Ему нужно было любое прекращение огня, чтобы сохранить [захваченные] территории. Ну и продать своему населению как какой-то фейковый успех», – считает политолог.

По его мнению, после этого Путин намеревался «как-то удержаться во власти, пережить зиму, а там видно будет».

«Но, видимо, в такое состояние унижения и шока он впал в Самарканде, что, вернувшись, немедленно предпринял три самоубийственных шага, которые, в общем, все его надежды, и так достаточно хлипкие, полностью обнулили», – заявил Пионтковский.

Такими шагами, по его мнению, стали объявленная Путиным мобилизация, ядерный шантаж, а также «референдумы» и аннексия четырех регионов Украины.

«Раньше он мог чем-то поспекулировать, поторговаться. «Хорошо, я уйду из Запорожья и Херсона, а вы мне оставите ОРДЛО и Крым». Это тоже было нереально, но какая-то почва была. А теперь он отрезал все пути фактически», – сказал политолог.

Пионтковский согласился с репликой Бацман, что на саммите в Самарканде Путина «опустили просто».

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