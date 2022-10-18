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«Все произошло так быстро, что соседи сильно удивились»

  • 18.10.2022, 13:57
«Все произошло так быстро, что соседи сильно удивились»

Минчане построили дом и баню в деревне, чтобы зимовать с комфортом.

Эта история для тех, кто считает, что строительство дома — темный лес, процесс с непредвиденными затратами и, возможно, без «хэппиэнда», пишет портал realt.by. Минчане Дмитрий и Анастасия во многом из-за опасений не стали ввязываться в классическую стройку, а купили модульный дом — вся их строительная эпопея заняла два с половиной месяца. Когда появилась необходимость в бане, то они пошли по проторенной дорожке — заказали три модуля, из которых за пару дней им собрали симпатичное строение с хозблоком, террасой, мини-кухней, парилкой и всеми удобствами.

С нашими героями мы уже знакомы — в ноябре прошлого года заезжали к ним в гости. Дмитрий и Анастасия тогда готовились к первой зимовке в деревне, где нет ни магазинов, ни асфальтированной дороги. Минчане изначально планировали построить небольшой загородный домик для отдыха по выходным дням — что-то вроде дачи, но без соседей. В итоге им понравилось жить в этом уединенном нетронутом дачной застройкой месте — и вот уже больше года это их постоянное место жительства.

Их модульный дом в доспехах из черного металла достойно перенес и ливни, и вьюги, и сильные морозы — Дмитрий говорит, что проблем не заметили, внутри всегда тепло и уютно.

Здесь от дачи только название, а по факту это хорошо утепленный дом с герметичным контуром: в полах и стенах — 200 мм утеплителя, в скатах кровли, которые являются одновременно и потолком, — 250 мм. Расчетный коэффициент сопротивление теплопередаче стен — 5,2 (при норме 3,2), 6,75 — кровля (при норме 6).

Вентфасад и кровля здесь — одно целое. Это плоские металлические листы с полностью черным матовым покрытием и фальцевым соединением. Интересна и конструкция нижнего перекрытия, опирающегося на винтовые сваи. Снизу оно зашито цементно-стружечными плитами с защитой от влаги из наплавляемой битумной гидроизоляции. Таким образом еще и исключили проникновение под пол мышей. В стены им тоже не пробраться — вентиляционный зазор между стеной и металлическим фасадом закрыт металлической сеткой.

В начале этого года владельцы приступили к благоустройству — снесли старую беседку, взялись за дорожки. Старый каркасный дом, который покупался вместе с участком, постепенно превращался в склад. В какой-то момент владельцы решили, что его внешний вид их не устраивает. Так появилась идея строительства бани.

 — История бани началась в обратном порядке, — говорит Дмитрий. — Сначала мы сделали парковку, дорожки из тротуарной плитки по участку, а потом поняли, что старый дом портит всю картину. Но мне очень нужно был какое-то место для хранения. Поэтому появилась идея на месте старого каркасного домика поставить что-то более функциональное, в одном стиле с основным домом.

Затевать стройку со сносом старого каркасника только ради небольшого сарая Дмитрию показалось не очень разумным и затратным мероприятием, поэтому идея в итоге оформилась в проект бани со встроенным хозблоком.

Имея опыт стройки по-быстрому, Дмитрий пошел проторенной дорожкой — заказал баню у производителя модульных домов «Префаб» из Дзержинска.

Проект рисовал сам — прикинул, какая должна быть планировка, как будет выглядеть строение со стороны.

— Нашел простейший онлайн-проектировщик и в нем что-то изобразил, — рассказывает он. — Важно было, чтобы по стилю баня не сильно отличалась от дома, соответственно для нее выбрали похожую архитектурную форму, цветовую гамму. Но если у дома двускатная крыша симметричная, то у бани она асимметричная. Дело в том, что под хозблок и баню я выделил больший метраж, чем под террасу.

Дмитрий рассчитывал уложиться в сумму в два раза меньше, чем стоил дом. Но цены на стройматериалы за год выросли, получилось дороже — баня обошлась примерно в 30 тысяч долларов. И это при том, что отапливаемая площадь меньше, а от ставшего «золотым» фальца на крыше и фасаде, который применялся на доме, пришлось отказаться в пользу кровельного металлпрофиля.

Напомним, что дом на 80 «квадратов» обошелся в 50 тысяч долларов.

На производстве изготовили три модуля. Они уже включали в себя внутреннюю и внешнюю отделку, окна, двери и даже печку в парной.

— Наш главный вопрос к производителю модульных домов заключался в том, можно ли на месте старого дома поставить новый, не разрушая благоустройство?

Такой вариант оказался возможным. В августе модули доставили на автоплатформе, большим краном поставили на бетонные сваи и соединили.

Все произошло так быстро, что соседи опять сильно удивились — еще утром ничего не было, а уже вечером стояла готовая баня. Еще несколько дней рабочие подключали баню к водопроводу, канализации и электричеству, зашивали деревянными рейками цоколь.

Общая площадь бани с террасой — 65 м2. Сначала мы попадаем на большую террасу по все длине строения. С одной стороны находится вход в хозблок, со второй — в помещения бани.

Баня начинается с комнаты отдыха, в которой есть даже своя мини-кухня. Вся мебель, которая здесь стоит, сюда перебралась из старого дома. Дмитрий говорит, что проект бани рисовался с учетом ее габаритов, поэтому на новом месте она идеально разместилась.

Далее мы попадаем в небольшой коридор с санузлом и душевой по бокам. Прямо — небольшая парилка. Отделка комбинированная — деревянная зашивка и кварцвиниловая плитка.

Все помещения отапливаются электроконвекторами. Контур строения утеплен, поэтому плюсовую температуру в нем поддерживать не накладно.

Топка парилки располагается снаружи, со стороны террасы. Дмитрий говорит, что это, возможно, не лучшее решение, но по факту все работает. Плюс такого расположения топки — нет мусора внутри помещения.

Дмитрий и Анастасия и эту зиму планируют провести в деревне — теперь с большим комфортом.

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