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Ученые обнаружили неожиданно эффективное средство для предотвращения ожирения

  • 18.10.2022, 14:09
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Ученые обнаружили неожиданно эффективное средство для предотвращения ожирения

Оно оказывает положительное влияние на здоровье организма.

Ожирение является актуальной проблемой, поскольку это фактор риска, приводящий к различным заболеваниям, таким как диабет, жировая болезнь печени и дислипидемия. Известно, что пищевой активированный уголь поглощает мочевые токсины и желчные кислоты в кишечнике и выводит их с калом. 

Исследовательская группа под руководством кафедры метаболической регуляции Университета Синсю в Японии подозревала, что он также будет поглощать избыток жира в рационе. Группа смогла проверить на мышах действие и безопасность кислого активированного угля, полученного из дерева акамацу (красная сосна).

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition,  выяснилось, что прием кислого активированного угля с жирной пищей или перед едой может предотвратить увеличение веса. 

Основываясь на знаниях, полученных в ходе этого исследования, ученые надеются содействовать разработке кислотного активированного угля с лучшей эффективностью и безопасностью, сотрудничая с местными и международными компаниями, в надежде внести свой вклад в профилактику заболеваний, связанных с образом жизни, по всему миру.

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