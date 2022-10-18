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Где выгоднее закупаться овощами на зиму в Беларуси: на ярмарке или на рынке?

  • 18.10.2022, 14:31
  • 1,364
Где выгоднее закупаться овощами на зиму в Беларуси: на ярмарке или на рынке?
фото: media polesye

Журналисты сравнили цены.

На прошедших выходных в столице Полесья открыли сезон осенних ярмарок. На импровизированных прилавках можно было увидеть не только местную картошку, морковь, свеклу, чеснок и клубнику, но и столинскую капусту, и даже экзотические грейпфруты по бросовым ценам, пишет «Медиа-Полесье».

Где же закупаться выгоднее?

На ярмарке стоимость «второго хлеба» зависела от сорта и варьировалась от 70 до 80 копеек за кило. Можно было купить и за 65 копеек. Практически все продавцы предлагали доставку до дома.

На рынке стоимость килограмма начинается от 30 копеек.

Лук на ярмарке разобрали с самого утра. К вечеру остатки продавали по 6 рублей кило.

На рынке по улице Звездной ассортимент был значительно больше. И севок, и крупный. Кило можно было купить по рублю. При покупке сеткой кило овоща продавали по 60 копеек.

Капусту на ярмарке продавали по 70-80 копеек.

На рынке аналогичная стоимость. Но при покупке «сеткой» — кило по 50 копеек.

Помидоры на ярмарке продавали по 3,5 рубля. Они были у одного продавца.

На рынке стоимость томатов разная. Кило можно приобрести от одного рубля.

А вот огурцы дешевле покупать на ярмарке. В субботу их продавали по 3,5 рубля. На рынке кило обойдется дороже — по 4-5 рублей.

Свеклу на ярмарке продавали по 70 копеек. На рынке стоимость килограмма варьируется от 80 копеек до рубля.

Морковь на ярмарке продавали по 70 копеек. На рынке кило стоит в пределах 90 копеек-одного рубля. Чеснок и на ярмарке, и на рынке продавали от 5 рублей за кило.

А вот свежая кукуруза на ярмарке стоила дешевле: кило продавали за 2 рубля, на рынке – за 3,5 рубля.

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