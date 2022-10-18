В Минске на продажу выставили «Чайку» из гаража КГБ 2 18.10.2022, 14:44

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На нем возили советскую партийную элиту и космонавтов.

На продажу выставили редчайший лимузин ГАЗ-13А «Чайка» – таких на заводе собрали всего 20 автомобилей, пишет tochka.by.

Лимузин 1968 года выпуска состоял в Гараже особого назначения. На нем возили советскую партийную элиту и космонавтов.

Продавец уверяет, что «родословная» лимузина подлинная. В объявлении он прикрепил фотографию техпаспорта, в котором владельцем числится ГОН 3 отдела 9 управления КГБ при Совете Министров СССР.

Главное отличите ГАЗ-13А от стандартных «Чаек» – перегородка в салоне между пассажирами и водителем. Есть и другие доработки в салоне: передняя панель с блоком спецсвязи и подставка для ног задних пассажиров. Внешне распознать, что перед нами непростая «Чайка», можем по золотистой решетке радиатора.

Лимузин полностью отреставрировали и его пробег по второму кругу – всего 1000 километров.

Продавец за раритет с богатой историей просит Br238 тысяч. За эти деньги сейчас можно купить неплохой аналог – паругодовалый BMW 7 серии в версии Long.

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