Парламент Эстонии: РФ — государство-террорист, против белорусского режима надо усилить санкции 1 18.10.2022, 15:03

В Рийгикогу призвали ЕС и НАТО значительно увеличить объем военной помощи Украине.

Парламент Эстонии (Рийгикогу) объявил Россию террористическим режимом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте парламента страны, пишет «Зеркало». В Рийгикогу также призвали ЕС «проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника Беларуси».

18 октября 88 голосами «за» (всего в Рийгикогу 101 депутат. — Прим. ред.) парламент Эстонии принял заявление, в котором осуждает аннексию территории Украины и объявляет российский режим террористическим. В Рийгикогу заверили, что Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения «референдумов».

Рийгикогу также поддержал расследование, начатые Международным судом и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, а также считает необходимым проведение относительно виновных в преступлении агрессии судебного процесса в рамках специального международного трибунала.

«Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации», — отмечается в заявлении.

Кроме того, согласно заявлению, парламент Эстонии считает необходимым признать вооруженные силы созданных Российской Федерацией так называемых Донецкой и Луганской народных республик и частную военную компанию «Вагнер» террористическими организациями.

«Рийгикогу поддерживает требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Европейского союза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника Беларуси, и санкций в отношении отдельных лиц, а также следить за строгим соблюдением введенных ранее санкций», — говорится в заявлении.

В документе парламент Эстонии также призывает Европейский союз и НАТО значительно увеличить объем военной помощи Украине.

Отметим, принятые в парламенте Эстонии законы подписывает спикер Рийгикогу. Затем закон с целью его провозглашения направляют президенту страны. После провозглашения закон публикуется в официальном издании правительства Эстонии Riigi Teataja и, как правило, вступает в силу на десятый день после опубликования. Так происходит в том случае, если в законе не указан другой срок вступления в силу.

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