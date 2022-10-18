закрыть
18 октября 2022, вторник, 15:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Парламент Эстонии: РФ — государство-террорист, против белорусского режима надо усилить санкции

1
  • 18.10.2022, 15:03
Парламент Эстонии: РФ — государство-террорист, против белорусского режима надо усилить санкции

В Рийгикогу призвали ЕС и НАТО значительно увеличить объем военной помощи Украине.

Парламент Эстонии (Рийгикогу) объявил Россию террористическим режимом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте парламента страны, пишет «Зеркало». В Рийгикогу также призвали ЕС «проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника Беларуси».

18 октября 88 голосами «за» (всего в Рийгикогу 101 депутат. — Прим. ред.) парламент Эстонии принял заявление, в котором осуждает аннексию территории Украины и объявляет российский режим террористическим. В Рийгикогу заверили, что Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения «референдумов».

Рийгикогу также поддержал расследование, начатые Международным судом и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, а также считает необходимым проведение относительно виновных в преступлении агрессии судебного процесса в рамках специального международного трибунала.

«Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации», — отмечается в заявлении.

Кроме того, согласно заявлению, парламент Эстонии считает необходимым признать вооруженные силы созданных Российской Федерацией так называемых Донецкой и Луганской народных республик и частную военную компанию «Вагнер» террористическими организациями.

«Рийгикогу поддерживает требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Европейского союза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника Беларуси, и санкций в отношении отдельных лиц, а также следить за строгим соблюдением введенных ранее санкций», — говорится в заявлении.

В документе парламент Эстонии также призывает Европейский союз и НАТО значительно увеличить объем военной помощи Украине.

Отметим, принятые в парламенте Эстонии законы подписывает спикер Рийгикогу. Затем закон с целью его провозглашения направляют президенту страны. После провозглашения закон публикуется в официальном издании правительства Эстонии Riigi Teataja и, как правило, вступает в силу на десятый день после опубликования. Так происходит в том случае, если в законе не указан другой срок вступления в силу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко