20 тысяч российских оккупантов напуганы и психологически сломаны в Херсонском «котле» 3 18.10.2022, 15:24

3,776

Группировка войск РФ испытывает проблемы с обеспечением самым необходимым.

Во временно оккупированном Херсоне находятся более 20 000 российских военных, у них есть проблемы с обеспечением.

В Херсоне сейчас находятся от 20 до 25 тысяч российских солдат. Сейчас у РФ есть существенные проблемы с их обеспечением.

Об этом «Радио Свобода» сообщила глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова.

По ее словам, сейчас ситуация в Херсоне напряженная и сложная. В городе находятся более 20 тысяч российских военных.

«Они напуганы, психологически сломаны, скажем так. Есть проблемы с обеспечением продуктами, топливом и доставкой вооружения. Коллаборанты спят в бронежилетах и очень активно вывозят имущество из своих домов, грузят все на машины и переправляют на левый берег, а затем в Крым», – сказала она.

Отметим, что Украина придерживается международных конвенций по обращению с военнопленными. Сдаться в плен, можно позвонить по телефонам: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чатбот «Хочу жить», где принимаются обращения от военнослужащих РФ. Также российские военнослужащие могут обратиться по поводу сдачи в плен в СБУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».