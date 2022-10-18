«Водитель отказался везти мою бабушку и чуть не сбил» 18.10.2022, 15:25

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Белоруска рассказала, как пыталась воспользоваться услугами такси.

В редакцию onliner.by обратилась читательница Анна и рассказала неприятную историю, в которую она попала. Девушка вызвала такси в сервисе «Яндекс.Go», чтобы отвезти бабушку, однако водитель, по ее словам, отказался от поездки прямо на месте, а затем резко уехал.

«Я вызвала машину, приехал молодой человек, — пояснила Анна. — Подхожу очень близко к авто, держу бабушку за руку. Водитель открывает окно, я прошу посадить пожилого человека впереди, однако в ответ слышу крик: «Нет!». Затем такси уезжает, едва не сбив меня с бабушкой. Мне нужно было всего где-то 600 метров проехать, причем за 8 рублей. В чем проблема? Дали промокод, но от этого не легче».

В пресс-службе «Яндекс.Go» выяснили детали: «Наша служба поддержки связалась с пользователем и водителем, чтобы разобраться в произошедшем. Кроме того, мы проверили историю водителя у нас в системе — ранее поступали жалобы от других клиентов на грубость. Водителю ограничен доступ к заказам сервиса».

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