Forbes: Наемники «Вагнера» жаждут власти в Кремле 18.10.2022, 15:37

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Фото: AP

Пригожин преследует личные цели.

Через шесть недель после того, как армия Украины начала двойное контрнаступление на северо-востоке и юге, российские силы по всей линии фронта пытаются удержать позиции, готовясь к новым украинским атакам.

Есть только одно место, где россияне все еще пытаются наступать. Это район вокруг города Бахмут, расположенный в самом центре «проклятого треугольника» между Донецком, Луганском и Северодонецком. Впрочем, наступление на Бахмут ведет не совсем армия России.

Об этом пишет Forbes, объясняя, что в боях участвуют боевики так называемых «ДНР» и «ЛНР», а главное – наемники группы «Вагнер». Перевод статьи приводит «Зеркало недели. Украина».

Наемники с самого начала войны участвовали в боях. И сейчас в Украине их тысячи. Операции «Вагнера» и так называемых «республик» небольшие по масштабам. В Минобороны Великобритании сообщили в прошлую пятницу, что они «скорее всего» продвинулись в села Опытное и Иванград к югу от Бахмута. В то же время, наемники «Вагнера» «достигли ограниченных успехов» в том же районе. В британском Минобороны отметили, что с начала июля регулярная армия России почти не сообщала, что ей удалось продвинуться вперед.

Forbes объясняет, что Москва стремится захватить Бахмут, чтобы затем начать наступление на Славянск. Этот город остается наиболее населенным центром той части Донецкой области, которую контролирует Украина. Но оккупация нескольких сел вблизи Бахмута – это не то же самое, что взятие под контроль самого города. Славянск – это еще более сложная цель, поскольку украинские войска разорвали российские линии обеспечения, а также убивают все больше не боеспособных российских солдат, захватывают российские танки и бронемашины. В Минобороны Британии объясняют, что общий оперативный план Кремля подорвало украинское давление на северный и южный фланги, а также острая нехватка боеприпасов и живой силы.

Тогда зачем Россия тратит то, что осталось от наступательных возможностей армии, а также вспомогательных сил? Forbes объясняет, что боевики так называемых «республик» под полным контролем российского командования. А вот наемники «Вагнера» пользуются неожиданным уровнем автономии и подчиняются своему владельцу – Евгению Пригожину. На фоне сокращения российских перспектив в Украине Пригожин и его наемники пытаются дистанцироваться от российской армии. «Вагнер» даже подвергает сомнению утверждение так называемой «ЛНР» о том, что ее силы захватили Иванград. Наемники настаивают, что именно они взяли под контроль село.

В Институте исследования войны (ISW) отметили, что Пригожин, очевидно, хочет, чтобы «Вагнер» получил всю похвалу за захват украинского села. И это хорошо вписывается в попытки самого «повара Путина» завоевать большую популярность в России.

«Не секрет, что регулярная армия России в состоянии коллапса после потери около 100 тысяч солдат убитыми и ранеными в Украине с конца февраля. Вокруг Кремля формируется вакуум власти. И группа «Вагнер» точно хочет его заполнить», – пишет издание.

Ранее в статье для Business Insider лектор по европейским исследованиям Королевского колледжа Лондона Александр Кларксон писал, что чрезмерная зависимость от наемников Вагнера может закончиться катастрофой для России и Путина. История свидетельствует, что рано или поздно наемники начинают работать над тем, чтобы отобрать власть у тех, кто их нанял. Поражение в Украине может еще больше дискредитировать российскую армию и ослабить способность Путина или его преемников сдержать наемников, которым платил и которых вооружал Кремль. Если это произойдет, сегодняшняя частичная «приватизация» военных операций может стать одним из нескольких факторов, которые подорвут целостность самой России.

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