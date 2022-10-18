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На белорусско-польской границе люди блокировали машину, которая ехала по спецполосе

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  • 18.10.2022, 15:45
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На белорусско-польской границе люди блокировали машину, которая ехала по спецполосе

Оказалось, зря.

Диана рассказала корреспонденту Onlíner.by, что в субботу, 15 октября, возвращалась со своим ребенком из-за границы домой, в Беларусь. Ехали на машине через Польшу, границу пересекали в «Бобровниках» (со стороны Гродненской области пункт пропуска «Берестовица»). К пункту пропуска Диана ехала по полосе, предназначенной для движения специального транспорта: у женщины есть на это веские причины. Но это мало интересовало тех, кто пытался заблокировать ей проезд.

Диана со своим ребенком была в Швейцарии на лечении.

— У ребенка онкология. Мы ездим фактически раз в три месяца. Раньше было так: по этой специальной полосе доезжаешь до шлагбаума, отдаешь документы пограничникам, о том, что ребенок болен, все бумаги из клиники — они проверяют и пропускают. В этот раз я написала письмо в пограничную службу, приложила все документы и справки, указала день, когда мы будем ехать, и мне официально дали разрешение на разовый проезд без очереди, — рассказала женщина.

Но до «Бобровников» еще нужно добраться, что, как оказалось, не так просто сделать, когда справа в очереди уже много часов ждут рассерженные от утомления люди.

Автомобиль Дианы начали блокировать, выходя на дорогу и загораживая проезд.

— Наши белорусы перекрывали дорогу, не давая мне проехать. Я объясняла, что у меня есть разрешение, что никто меня просто так под шлагбаум не пустит — там очень строго с этим. Я говорила, что у меня болен ребенок — на многих это не действовало. Кто-то говорил, что у них тоже ребенок и тоже больной. Кто-то вообще меня упрекнул, что я прикрываюсь ребенком, чтобы не стоять в очереди. Да божечки, люди, пусть бы ребенок выздоровел — мне вообще все это не нужно было бы! — говорит наша читательница.

После того как удавалось объясниться с одними и движение возобновлялось, на дорогу выходили другие люди, и все повторялось снова.

— Я поначалу не снимала видео, я просто не думала, что все будет именно так. Потом стала снимать. Это на видео я разговариваю уверенно, на самом деле я плакала от того, что раз за разом мне приходилось объяснять, что я не пытаюсь никого обмануть или вклиниться без очереди: у меня такая ситуация, мне нужно ехать, у меня есть на это право. Я не могла раз за разом повторять всем и каждому, что у ребенка онкология, у меня просто не выдерживали нервы. Почему так, почему я обязана отчитываться перед каждым, говорить о таких вещах, чтобы мне просто дали проехать? — задается вопросами она.

Диана подчеркнула, что проезды вне очереди — нормальная практика для онкобольных детей и тех, кто их сопровождает. Люди ездят, пишут письма в адрес пограничных органов — и их пропускают. Это действует и с белорусской, и с польской стороны.

— Если кто-то думает, что можно так просто проехать по спецполосе и тебя впустят за шлагбаум — то это совсем не так. Приходит пограничник, который задает вопросы. Он забирает документы, уносит их на проверку. И если что-то не так — разворачивает в конец очереди, я сама видела, как некоторых так отправляли. Если кто-то все же проезжает — значит, у него есть на это причины. Неужели же для этого обязательно нужно всей очереди отчитаться, какие именно? — говорит собеседница.

Женщина уже три года регулярно выезжает так на лечение, но ситуация обострилась именно сейчас.

— Прежде была пандемия, границы по сути были закрыты, но даже в то время нас с нашими документами пропускали. Сейчас многие ездят за границу, очереди большие — я все понимаю. Но нужно, чтобы люди были немного добрее и не вели себя так. Кто-то спросил, мол, где написано, что у меня болен ребенок, мол, я должна что-то показать или повесить знак. Что еще я должна сделать? Может быть, на лбу у себя написать? Или разжалобить каждого, кто посчитает нужным выходить на дорогу и останавливать движение? — переживает Диана.

К слову, на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси есть информация о том, кто имеет право на внеочередной въезд в автодорожные пункты пропуска. В их числе граждане Республики Беларусь, направляемые Министерством здравоохранения на лечение или консультацию за пределы Республики Беларусь, — при наличии решения комиссии о направлении граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве здравоохранения, а также физические лица, следующие с детьми в возрасте до 3 лет или детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.

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