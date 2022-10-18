закрыть
18 октября 2022, вторник, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ взяли в плен оккупантов и захватили их технику

  • 18.10.2022, 15:53
  • 1,376
ВСУ взяли в плен оккупантов и захватили их технику

Россияне заявили, что их насильно отправили в Украину.

В Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен нескольких российских оккупантов и боевую бронированную машину противника. Об этом сообщила фронтовой волонтер Анна Гурал, обнародовав на своей страничке в социальной сети «Фейсбук» соответствующие видео.

На одном из них интервент рассказывает, что он недавно мобилизован, якобы отказывался, даже говорил, что согласен идти под суд, но его насильно отвезли в Украину. На другом ролике защитники Украины погрузили двух пленных в кузов пикапа; при этом их лица закрыты, и непонятно, есть ли среди них персонаж первого видео.

Брат Анны воюет на данном участке фронта. С его слов она знает о тяжелых боях, в том числе, что подразделение брата попало под обстрел и нуждается в новой технике. Волонтер собирает средства.

В свою очередь, Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» показал очередной трофей наших защитников – вражеский «УАЗик» с боеприпасами. Где именно он захвачен, не ясно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко