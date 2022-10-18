ВСУ взяли в плен оккупантов и захватили их технику 18.10.2022, 15:53

1,376

Россияне заявили, что их насильно отправили в Украину.

В Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен нескольких российских оккупантов и боевую бронированную машину противника. Об этом сообщила фронтовой волонтер Анна Гурал, обнародовав на своей страничке в социальной сети «Фейсбук» соответствующие видео.

На одном из них интервент рассказывает, что он недавно мобилизован, якобы отказывался, даже говорил, что согласен идти под суд, но его насильно отвезли в Украину. На другом ролике защитники Украины погрузили двух пленных в кузов пикапа; при этом их лица закрыты, и непонятно, есть ли среди них персонаж первого видео.

Брат Анны воюет на данном участке фронта. С его слов она знает о тяжелых боях, в том числе, что подразделение брата попало под обстрел и нуждается в новой технике. Волонтер собирает средства.

В свою очередь, Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» показал очередной трофей наших защитников – вражеский «УАЗик» с боеприпасами. Где именно он захвачен, не ясно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».