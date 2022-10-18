Чиновники провели совещание, как правильно продавать тушки цыплят 8 18.10.2022, 16:00

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Дело о «раслчененной курице» вышло на новый уровень.

Вопрос с тушками цыплят — на повестке у чиновников. Так, МАРТ и Минсельхозпрод собрали руководителей птицефабрик и торговых сетей, чтобы объяснить им, как продавать этот товар, а также как на него устанавливать цены. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ.

В МАРТ сообщают, что глава этого ведомства Алексей Богданов и представители Минсельхозпрода собрали руководителей птицефабрик и торговых сетей, чтобы рассказать им, как продавать тушки цыплят.

«Участники совещания обсудили требования по ценообразованию на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки, а также введенный запрет разделки тушек на части в магазинах (в торговых объектах будут реализовываться части тушки птицы, произведенные птицефабриками)», — уточняет МАРТ.

Напомним, 6 октября Лукашенко встречался с так называемым экономическим блоком. Он ввел запрет на рост цен и распекал чиновников за галопирующую инфляцию. Во время своего спича Лукашенко упомянул способ, с помощью которого обходится заморозка цен в стране. Якобы производители «расчленяют курицу» (так выразился диктатор), что позволяет повышать цены, так как подобного наименования продукции нет в перечни товаров, на которые цена является фиксированной.

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