закрыть
18 октября 2022, вторник, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чиновники провели совещание, как правильно продавать тушки цыплят

8
  • 18.10.2022, 16:00
  • 5,666
Чиновники провели совещание, как правильно продавать тушки цыплят

Дело о «раслчененной курице» вышло на новый уровень.

Вопрос с тушками цыплят — на повестке у чиновников. Так, МАРТ и Минсельхозпрод собрали руководителей птицефабрик и торговых сетей, чтобы объяснить им, как продавать этот товар, а также как на него устанавливать цены. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ.

В МАРТ сообщают, что глава этого ведомства Алексей Богданов и представители Минсельхозпрода собрали руководителей птицефабрик и торговых сетей, чтобы рассказать им, как продавать тушки цыплят.

«Участники совещания обсудили требования по ценообразованию на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки, а также введенный запрет разделки тушек на части в магазинах (в торговых объектах будут реализовываться части тушки птицы, произведенные птицефабриками)», — уточняет МАРТ.

Напомним, 6 октября Лукашенко встречался с так называемым экономическим блоком. Он ввел запрет на рост цен и распекал чиновников за галопирующую инфляцию. Во время своего спича Лукашенко упомянул способ, с помощью которого обходится заморозка цен в стране. Якобы производители «расчленяют курицу» (так выразился диктатор), что позволяет повышать цены, так как подобного наименования продукции нет в перечни товаров, на которые цена является фиксированной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко