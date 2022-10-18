закрыть
18 октября 2022, вторник, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Число погибших в Ейске увеличилось до 14

2
  • 18.10.2022, 16:08
  • 2,352
Число погибших в Ейске увеличилось до 14

В завалах найдено еще одно тело.

Спасатели обнаружили тело 14-го погибшего при разборе завалов многоэтажного дома в российском Ейске, на который в понедельник вечером упал самолет, сообщили «Интерфаксу» Единой дежурной диспетчерской службе района.

«При разборе завалов обнаружено тело 14-го погибшего», - сказал собеседник агентства.

В свою очередь губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев подтвердил факт обнаружения еще одного погибшего.

«Спасатели, работающие на месте ЧП, при разборе завалов обнаружили еще погибшего», - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

В понедельник вечером в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34, пилоты катапультировались. Самолет упал на девятиэтажный дом, в котором возник пожар.

По последним данным, в результате инцидента 14 человек погибли, 19 пострадали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко