Число погибших в Ейске увеличилось до 14 2 18.10.2022, 16:08

2,352

В завалах найдено еще одно тело.

Спасатели обнаружили тело 14-го погибшего при разборе завалов многоэтажного дома в российском Ейске, на который в понедельник вечером упал самолет, сообщили «Интерфаксу» Единой дежурной диспетчерской службе района.

«При разборе завалов обнаружено тело 14-го погибшего», - сказал собеседник агентства.

В свою очередь губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев подтвердил факт обнаружения еще одного погибшего.

«Спасатели, работающие на месте ЧП, при разборе завалов обнаружили еще погибшего», - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

В понедельник вечером в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34, пилоты катапультировались. Самолет упал на девятиэтажный дом, в котором возник пожар.

По последним данным, в результате инцидента 14 человек погибли, 19 пострадали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».