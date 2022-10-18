«Цены в магазинах сопоставимы с белорусскими» 2 18.10.2022, 16:14

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Белоруска рассказала об особенностях учебы в Чехии.

Журналист Tochka.by узнал о первых впечатлениях белоруски от обучения на языковых курсах в Чехии, которые фактически гарантируют поступление в местный вуз. Ожидания были несколько подпорчены организационными моментами, но не помешали влюбиться в страну.

Юлия в 2022 году окончила в Беларуси среднюю школу, после чего решила продолжить свое образование в Чехии. При помощи мамы девушка готовилась к этому заранее: за год начала оформлять все документы и учить чешский.

Тем не менее, даже самый щепетильный подход не гарантирует отсутствие преград. Да и любой переезд не может обойтись без стрессов, особенно когда речь идет о первых самостоятельных шагах во взрослой жизни. Журналист Tochka.by попросил собеседницу рассказать, к чему нужно готовиться, и дать рекомендации тем, кто собирается учиться в Чехии.

Вопросы решаются, но долго

Перед переездом Юля думала, что сможет с помощью куратора оперативно разобраться с любыми вопросами в формате 24/7, как это написано на сайте языковой школы. По факту никакой круглосуточной поддержки нет: специалисты работают полдня, и не все вопросы можно решить быстро и легко.

Например, если тебе нет 18-ти, нельзя самому открыть счет в банке. Закрепленный за группой куратор должен всех собрать и отвезти в финансовое учреждение.

Девушка пообщалась с учениками других языковых школ и поняла, что медленно работают везде, впрочем, рано или поздно проблемы благополучно разрешаются.

Первый шок прошел быстро

Юлия призналась, что в первое время испытала небольшой стресс. Образовательный центр с общежитием находится на окраине Праги, посреди частного сектора и лесистой местности. До ближайшего магазина – два километра, а до центра чешской столицы нужно добираться 40 минут.

«По приезду пребывала в небольшом шоке: недоумевала, где я оказалась. Но со временем свыклась, и теперь мне даже нравится такое уединение», – призналась белоруска.

Адаптироваться относительно быстро помогают и сокурсники. Кстати, большинство учащихся из Украины, много из Казахстана, есть девушка из Грузии. По словам учителей, иногда приезжают и студенты из Молдовы. А вот из России и Беларуси Юля никого не встретила.

«Проблем с коммуникацией не возникает, все ребята доброжелательные, обстановка приятная и на парах, и в общежитии», – отметила девушка.

На занятия – в пижаме и тапочках

Главное преимущество обучения на языковых курсах – легализация в стране и гарантированное место жительства. Общежитие находится в том же здании, что и аудитории для лекций. Не надо рано вставать и ехать в другой конец город. Даже не нужно выходить на улицу. Как шутят сами студенты, на занятия можно ходить в пижаме и тапочках.

В день проводят по две пары, на одной уделяют внимание разговорной речи, на другой усиленно разбирают грамматику.

«Занимаемся три часа в день. Нагрузка небольшая. Учителя разговаривают только на чешском, это помогает сразу влиться в языковую среду. Всем выдают учебники, изданные самой языковой школой. Много интерактивных занятий, задействуют приложения – это делает процесс более увлекательным», – замечает Юля.

Достаточно комфортные и условия проживания, степень удобств зависит от возможностей кошелька. Комнаты разные с возможностью жить как одному, так и с соседями. Есть апартаменты с кухней и выделенное место для готовки на этаже.

Чехи медлительные, но доброжелательные

Что касается отношения к русскоязычным, то Юля ни разу не столкнулась с какой-либо дискриминацией.

«Если я иду, например, на почту, то стараюсь говорить на чешском. Во-первых, это хорошая практика, во-вторых, чехи еще более благосклонны к иностранцам, разговаривающим на их родном языке. Но даже когда едешь в транспорте и общаешься на русском, нет такого, что кто-то косо смотрит или как-то неадекватно реагирует», – признается белорусская студентка.

По ее оценкам, чехи очень доброжелательны и всегда готовы помочь. Всячески пытались оказать содействие, например, в банке и при попытке оформить проездной. А главный минус, по мнению собеседницы, связан с укладом жизни, к которому люди привыкли: они неторопливы, поэтому решение многих вопросов затягивается или откладывается.

Советы тем, кто собирается учиться в Чехии

На вопрос, следует ли выбирать языковые курсы и тратить год на подготовку к поступлению в чешский вуз, Юлия отвечает однозначное «да» и говорит о перспективах, которые открывает такой формат обучения.

Год проживания в Чехии не будет лишним, если в будущем человек захочет претендовать на вид на жительство. Кроме того, в отличие от подготовительных программ, которые есть при вузах, языковые курсы прежде всего ориентированы именно на иностранцев – занятия более структурированные.

Также сюда принимают даже тех, кто не знает чешский язык. Учителя преподносят информацию очень доходчиво и при необходимости разъясняют непонятные вещи. Но белоруска все же советует освоить чешский хотя бы на базовом уровне. Еще собеседница предлагает по возможности искать любую полезную информацию, и, переехав, любым способом самим узнавать детали тех или иных процедур, которые помогут быстрее адаптироваться на новом месте и решить какие-то мелкие вопросы.

Спокойно и безопасно

Юля очень довольна своим выбором. Чехия очаровала ее в бытовом и психологическом плане. И уже сейчас белоруска может подтвердить, что в Праге спокойно и безопасно, даже на окраине.

Цены в магазинах сопоставимы с белорусскими, что-то дешевле, что-то дороже. Но найти можно все: большой выбор, много торговых центров и брендов. Часто проводятся акции и предлагаются реальные скидки. Как заметила собеседница, если в магазинах объявляют снижение цен, это становится заметным – чехи сразу все раскупают.

Также, по оценкам Юлии, все хорошо и в плане социализации. Можно найти развлечения на любой вкус и возраст. В праздники и выходные чехи любят проводить фестивали, развита культура уличной еды и традиция собираться большими компаниями. Много культурных программ: часто предоставляется возможность бесплатно сходить в музей или театр.

В целом, как призналась собеседница, ее ожидания не разошлись с реальностью, поэтому после учебы в университете девушка планирует искать работу и пока связывает свое будущее с Чехией.

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