закрыть
18 октября 2022, вторник, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Туроператоры рассказали, какие направления сейчас выбирают белорусы для отдыха этой зимой

  • 18.10.2022, 16:30
  • 1,682
Туроператоры рассказали, какие направления сейчас выбирают белорусы для отдыха этой зимой

Топ экзотических направлений.

Самым популярным экзотическим направлением на зиму 2022/23 среди белорусов сегодня является Таиланд. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций.

Интерес к стране связан с тем, что Таиланд с 1 октября отменил все антиковидные требования для въезда.

Еще в марте все ограничения сняли Мальдивы, в июле — Маврикий, Индонезия сильно облегчила условия въезда.

Топ экзотических направлений у белорусских туристов выглядит так:

• Таиланд;

• Мальдивы;

• Танзания (остров Занзибар);

• Вьетнам;

• Доминикана;

• Индия;

• Шри-Ланка;

• Индонезия (остров Бали);

• Мексика;

• Куба;

• Венесуэла (остров Маргарита);

• Маврикий.

Ну, а самым высоким спросом на белорусском рынке по-прежнему пользуются зимние туры в более «обычные» Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко