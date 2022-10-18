Туроператоры рассказали, какие направления сейчас выбирают белорусы для отдыха этой зимой 18.10.2022, 16:30

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Топ экзотических направлений.

Самым популярным экзотическим направлением на зиму 2022/23 среди белорусов сегодня является Таиланд. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций.

Интерес к стране связан с тем, что Таиланд с 1 октября отменил все антиковидные требования для въезда.

Еще в марте все ограничения сняли Мальдивы, в июле — Маврикий, Индонезия сильно облегчила условия въезда.

Топ экзотических направлений у белорусских туристов выглядит так:

• Таиланд;

• Мальдивы;

• Танзания (остров Занзибар);

• Вьетнам;

• Доминикана;

• Индия;

• Шри-Ланка;

• Индонезия (остров Бали);

• Мексика;

• Куба;

• Венесуэла (остров Маргарита);

• Маврикий.

Ну, а самым высоким спросом на белорусском рынке по-прежнему пользуются зимние туры в более «обычные» Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

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