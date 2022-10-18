Туроператоры рассказали, какие направления сейчас выбирают белорусы для отдыха этой зимой
- 18.10.2022, 16:30
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Топ экзотических направлений.
Самым популярным экзотическим направлением на зиму 2022/23 среди белорусов сегодня является Таиланд. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций.
Интерес к стране связан с тем, что Таиланд с 1 октября отменил все антиковидные требования для въезда.
Еще в марте все ограничения сняли Мальдивы, в июле — Маврикий, Индонезия сильно облегчила условия въезда.
Топ экзотических направлений у белорусских туристов выглядит так:
• Таиланд;
• Мальдивы;
• Танзания (остров Занзибар);
• Вьетнам;
• Доминикана;
• Индия;
• Шри-Ланка;
• Индонезия (остров Бали);
• Мексика;
• Куба;
• Венесуэла (остров Маргарита);
• Маврикий.
Ну, а самым высоким спросом на белорусском рынке по-прежнему пользуются зимние туры в более «обычные» Египет и Объединенные Арабские Эмираты.