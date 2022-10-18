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В Донецке — «хлопок»: над городом поднялся огромный столб дыма

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  • 18.10.2022, 16:35
  • 4,872
В Донецке — «хлопок»: над городом поднялся огромный столб дыма

Во временно оккупированном городе начался пожар.

18 октября над временно оккупированным Донецком поднялся огромный столб дыма, который виден из разных районов.

Как пишет «Стопкор», об этом стало известно из социальных сетей.

Около 15:00 в сети начали публиковать фотографии из оккупированного города, на которых видны столб дыма и пожар.

Пока неизвестно, какой именно объект горит. Также неизвестно, что стало причиной пожара - халатность оккупантов, «прилет» или «диверсионные действия».

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