Попавшая под санкции белорусская компания распродает самолеты 18.10.2022, 16:42

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Цена вопроса — $660 тысяч и $680 тысяч.

В Беларуси на аукцион выставили два грузовых самолета Ил-76ТД. Объявления об этом появились на сайте Института недвижимости и оценки.

Один самолет 1989 года выпуска, находится в могилевском аэропорту. Авиакомпания «Трансавиаэкспорт», которой он принадлежит, продает его за $680 тысяч в эквиваленте. Второй лайнер 1990 года выпуска, находится в Национальном аэропорту Минск, за него хотят $660 тысяч.

Напомним, компания «Трансавиаэкспорт» попала под санкции США.

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