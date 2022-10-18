Попавшая под санкции белорусская компания распродает самолеты
- 18.10.2022, 16:42
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Цена вопроса — $660 тысяч и $680 тысяч.
В Беларуси на аукцион выставили два грузовых самолета Ил-76ТД. Объявления об этом появились на сайте Института недвижимости и оценки.
Один самолет 1989 года выпуска, находится в могилевском аэропорту. Авиакомпания «Трансавиаэкспорт», которой он принадлежит, продает его за $680 тысяч в эквиваленте. Второй лайнер 1990 года выпуска, находится в Национальном аэропорту Минск, за него хотят $660 тысяч.
Напомним, компания «Трансавиаэкспорт» попала под санкции США.