Более 90% учеников частных школ перешли в государственные

Более 90% учеников частных школ перешли в государственные3
- 18.10.2022, 16:52
Частные школы ликвидируют.
Более 90% учащихся частных школ в Беларуси теперь учатся в государственных школах, заявил министр образования Андрей Иванец.
Иванец напомнил, что Лукашенко подписал закон о лицензировании, который подразумевает лицензирование дошкольного и школьного образования.
Отметим, что именно диктатор инициировал уничтожение частного образования в Беларуси. Лукашенко назвал частные школы «антигосударственной клоакой». После этого началась ликвидация частных школ.