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Более 90% учеников частных школ перешли в государственные

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  • 18.10.2022, 16:52
Более 90% учеников частных школ перешли в государственные

Частные школы ликвидируют.

Более 90% учащихся частных школ в Беларуси теперь учатся в государственных школах, заявил министр образования Андрей Иванец.

Иванец напомнил, что Лукашенко подписал закон о лицензировании, который подразумевает лицензирование дошкольного и школьного образования.

Отметим, что именно диктатор инициировал уничтожение частного образования в Беларуси. Лукашенко назвал частные школы «антигосударственной клоакой». После этого началась ликвидация частных школ.

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