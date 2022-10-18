В Украине ликвидирован командир артиллерии террористов «ДНР»1
- 18.10.2022, 17:00
- 1,900
Он воевал с 2014 года, начиная под командованием Игоря Гиркина.
Пятнадцатого октября был ликвидирован «подполковник» террористического квазиобразования ДНР Владимир Витальевич Шейко (позывной «Медведь») 1976 года рождения. Информацию о его смерти из некрологов сторонников «русского мира» узнал блогер и украинский патриот из оккупированного Донецка «Necro Mancer».
В базе «Миротворца» Владимир Шейко числится майором первой славянской бригады ДНР, командиром самоходного артиллерийско-гаубичного дивизиона. Также указывается, что до российско-украинской войны он жил в Лимане (Красном Лимане) на севере Донецком области. В «Миротворце» пока не знают о его смерти.
Можно предположить, что Шейко воевал с 2014 года, начиная под командованием Игоря Гиркина, захватившего Славянск и округу. После их освобождения в 2014-ом сбежавшие боевики преимущественно вошли в состав первой бригады ДНР (потому она и «славянская»).