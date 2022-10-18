закрыть
18 октября 2022, вторник, 17:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине ликвидирован командир артиллерии террористов «ДНР»

1
  • 18.10.2022, 17:00
  • 1,900
В Украине ликвидирован командир артиллерии террористов «ДНР»

Он воевал с 2014 года, начиная под командованием Игоря Гиркина.

Пятнадцатого октября был ликвидирован «подполковник» террористического квазиобразования ДНР Владимир Витальевич Шейко (позывной «Медведь») 1976 года рождения. Информацию о его смерти из некрологов сторонников «русского мира» узнал блогер и украинский патриот из оккупированного Донецка «Necro Mancer».

В базе «Миротворца» Владимир Шейко числится майором первой славянской бригады ДНР, командиром самоходного артиллерийско-гаубичного дивизиона. Также указывается, что до российско-украинской войны он жил в Лимане (Красном Лимане) на севере Донецком области. В «Миротворце» пока не знают о его смерти.

Можно предположить, что Шейко воевал с 2014 года, начиная под командованием Игоря Гиркина, захватившего Славянск и округу. После их освобождения в 2014-ом сбежавшие боевики преимущественно вошли в состав первой бригады ДНР (потому она и «славянская»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко