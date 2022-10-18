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Российский оккупант, сбежавший из-под Лимана, рассказал матери, что «ему дадут орден»

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  • 18.10.2022, 17:12
Российский оккупант, сбежавший из-под Лимана, рассказал матери, что «ему дадут орден»

Перехват разговора от украинских спецслужб.

Главное управление разведки опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта, который якобы находился в Лимане Донецкой области, с его матерью в РФ. Захватчик хвалился эфемерными «достижениями», а мать рассказывала ему, как российский диктатор «Киев взорвал».

Она спросила: «Хоть оборону держите там? и получила ответ: «Да, держим, вроде бы как... Каждый день раненые и трупы есть».

«А заключенных вам доставили в подмогу?» – добавила она.

«Да, зэки, они на передовой тоже, 3000 зэков», – утвердительно ответил захватчик, пообещав «обязательно приехать живым».

«Нам вроде бы орден за Лиман дадут. То, что мы оборонялись же. Там это, говорят в России, что нас героями считают – герои Лимана», – сказал он, раскрыв, что в городе их было якобы «300 человек где-то».

Его мать спросила далее с маршрутки: «А пришла ли подмога, легче стало вам, да?» На что сын-оккупант отвечает, что «да, но все равно стреляют каждый день».

Далее мать заявила внезапно, наслушавшись пропагандистского телевидения в РФ: «А ты слышал, что Путин Киев взорвал?», от чего опешил и сам оккупант: «Такой информацией не владеем, мам».

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