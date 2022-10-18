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В Беларуси температура воздуха растет в 3,5 раза быстрее, чем по всему миру

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  • 18.10.2022, 17:15
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В Беларуси температура воздуха растет в 3,5 раза быстрее, чем по всему миру

К концу столетия среднегодовая температура на территории страны может составить +12 °C.

Об этом сообщила начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Наталья Клевец на пресс-конференции в пресс-центре Дома прессы во вторник.

Кроме того, по ее словам, эта скорость в два раза больше, чем где бы то ни было над сушей северного полушария Земли, пишет smartpress.by.

«Со второй половины 1970-х годов скорость роста температуры на территории Беларуси в среднем составила 0,6 градуса за 10 лет», — сказала она.

Клевец отметила, что если в 1980-х годах в Беларуси отмечалось повышение зимних температур, то со второй половины 1990-х — начале 2000-х годов начали сильно расти температуры теплого периода года, особенно летом. В целом, продолжительность лета в стране увеличивается, подчеркнула она. Что касается осадков, то в холодный период года их количество немного растет, в теплое время, наоборот, сокращается.

Тенденция к росту температур сохранится, и к концу столетия среднегодовая температура на территории Беларуси может составить +10 — +12 °C добавила представительница Белгидромета.

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