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В России мобилизованные операторы дронов подорвались на собственной мине

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  • 18.10.2022, 17:19
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В России мобилизованные операторы дронов подорвались на собственной мине

Начальство не предупредило их об опасности.

В России мобилизованные продолжают самоликвидироваться, не доезжая до фронта. Очередной такой случай произошел в приграничной зоне Валуйского района Белгородской области, где четверо операторов БПЛА из ВС РФ подорвались на установленной российскими же войсками мине.

Двое военнослужащих РФ погибли на месте, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «Досье Шпиона».

«Курьезный случай произошел в приграничной зоне Валуйского района Белгородской области. Сообщается, что военнослужащие ВС РФ, в составе 4-х человек (инструктор и трое мобилизированных военных) вышли на проведение аэроразведки в направлении н.п. Купянск Харьковской области. Не успел БПЛА покинуть воздушное пространство РФ, как связь с ним была утрачена, и он спланировал где-то в районе н.п. Уразово Валуйского района, в 10 километрах от государственной границы с Украиной», – отмечено в сообщении.

Российские военные решили оправиться на поиски пропавшего дрона: они сели в автомобиль и отправились в поля, где, предположительно, мог упасть беспилотник.

«Видимо, начальство не предупредило их о заминировании приграничных территорий. В результате, автомобиль военных подорвался на собственной же мине. Двое военнослужащих погибли на месте, двое с тяжелыми ранениями доставлены в госпиталь г. Валуйки», – отметил автор канала.

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