Украинская разведка: Нам предлагают передать Гиркина за вознаграждение 1 18.10.2022, 17:35

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Игорь Гиркин

ГУР Украины знает, где находится террорист.

Бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), который пополнил ряды оккупантов, уже находится на оккупированной РФ территории Украины.

Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью «Обозревателю».

«Нам известно одно из его местонахождений. Он уже прибыл на территорию оккупированной Украины», - отметил собеседник.

По его словам, в ГУР уже поступило «несколько абсолютно реальных предложений» по поводу передачи Гиркина в плен ВСУ за денежное вознаграждение.

Глава ГУР подчеркнул, что 100 тысяч долларов - невысокая цена при столь ценном пленнике. Ведь Гиркин является «важным носителем информации» и являет собой важное лицо для международного уголовного судопроизводства. «Это, как говорится, клиент Гааги», – отметил Буданов.

Буданов напомнил, что ГУР предлагает 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен. Соответствующую информацию следует передавать по номеру 093-117-58-09.

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