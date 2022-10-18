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«На чем учились — на том и сдаете»

  • 18.10.2022, 17:41
«На чем учились — на том и сдаете»

Белорус пришел в ГАИ сдавать экзамен на «автомате», но там развернули.

22 сентября вступили в силу изменения в законе «О дорожном движении». Среди прочих нововведений предусмотрена возможность сдавать квалификационные экзамены и получать право управления транспортными средствами только с автоматической трансмиссией. Некоторые выпускники автошкол решили воспользоваться этим правом, но получилось не у всех. Двое читателей Onliner сообщили, что в экзаменационном отделе ГАИ их фактически развернули: нужно или сдавать на «механике», или переучиваться на «автомат».

Максим: «Сказали так: на чем учились — на том и сдаете»

Максим в автошколе отучился уже некоторое время назад. Теорию сдал, площадку сдал, а вот «город» не успел в связи с обстоятельствами. Теперь молодой человек вернулся к вопросу получения водительского удостоверения.

— Я следил за тем, когда вступили в силу поправки, позволяющие сдать экзамен на «автомате». Все же в 21-м веке живем: автомобили с механическими коробками уходят в прошлое, все электромобили тоже с АКПП. В общем, решил попробовать. Оказалось, что записаться на экзамен тоже не так просто: там у них расписано все на месяц вперед. Те экзамены, которые я уже сдавал, мне зачли без проблем. А вот сдавать практику в городе на «автомате» не разрешили. Сказали так: на чем учились — на том и сдаете, — рассказал Onlíner Максим.

Он пытался прояснить вопрос, обращался к различным специалистам, но позиция ГАИ была неизменной.

— На мои вопросы мне отвечали, что так написано в правилах. Правда, в каких именно — мне непонятно. Что в итоге? Ну буду сдавать на «механике» — что же еще? Я философски отношусь к этой ситуации: ну, значит, так надо, значит, сдам и получу права без ограничений. Мало ли когда придется сесть за руль авто с МКПП, — отметил парень.

Что еще за ограничения?

Речь о том, что в случае сдачи экзамена на автомобиле с автоматической коробкой можно будет получать права на управление ТС только с «автоматом» — об этом будет стоять отметка «АТ» с обратной стороны в/у, в 12-й графе. С такими правами на машинах с «механикой» ездить будет нельзя — в противном случае таких водителей будут считать «бесправниками».

Наталья: «Думала брать дополнительные занятия. А что теперь — не знаю»

В аналогичной ситуации оказалась Наталья. Девушка отучилась в автошколе несколько лет назад. Понятное дело, на МКПП. Теперь, узнав о возможности сдавать на «автомате», решила ей воспользоваться, но не тут-то было.

— Дело в том, что у меня есть автомобиль, он с автоматической коробкой. Я думала, возьму несколько уроков перед экзаменом, поезжу на машине с «автоматом» и сдам экзамен. Оказалось, что таких желающих в ГАИ разворачивают: или сдавай на том, на чем учился, или переучивайся заново и приноси новую справку из автошколы. И вот теперь я не знаю, что мне делать, — отмечает девушка.

Комментарий ГАИ

В ГАИ Минска разъяснили, что, действительно, тот, кто хочет сдавать практический экзамен на право управления транспортными средствами, должен делать это на автомобиле с той же трансмиссией, с какой проходило практическое обучение в автошколе. И это предусмотрено статьей 26 закона Республики Беларусь «О дорожном движении». В частности, там указано: «Квалификационные экзамены на право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора) принимаются на транспортных средствах с механической трансмиссией или без механической трансмиссии в зависимости от пройденной в установленном порядке подготовки».

Выходит, если учились на «механике» — сдавать придется на «механике». Чтобы сдавать на АКПП, придется пройти обучение на автомобиле с этим типом трансмиссии. По крайней мере, на данный момент дела обстоят именно так.

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