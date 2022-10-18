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Специалист рассказал, как укрепить иммунитет осенью

  • 18.10.2022, 17:45
Специалист рассказал, как укрепить иммунитет осенью

Эти советы помогут уберечься от простуды.

У природы нет плохой погоды, как и времен года. В разгаре осень, а это значит, надо побеспокоиться об укреплении своего иммунитета. Врач-иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации, как уберечься от простуды.

Осенью для поддержания иммунитета крайне важно соблюдать режим сна, правильно питаться, одеваться по погоде и постараться больше времени проводить на свежем воздухе, носить многослойную одежду или термобелье. Готовиться ко сну лучше в темное время суток, ложиться спать в 21:00.

«Иммунная система человека адаптируется под окружающие изменения. Светит солнце, кажется, что тепло, но нужно смотреть на погодные условия. Можно надевать многослойную одежду, чтобы в любой момент адаптироваться к погоде. Хорошо надевать термобелье, чтобы не потеть и тем самым не переохлаждаться. Важно соблюдать режим сна, иммунная система восстанавливается во время сна. Очень важно соблюдать баланс», - пояснила врач.

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