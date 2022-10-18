МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном 1 18.10.2022, 17:55

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Также Дмитрий Кулеба призвал ввести против Тегерана жесткие санкции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вносит на рассмотрение президента предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок страной оружия России. Об этом он сообщил во время брифинга во вторник, 18 октября, пишет «Новое время».

Во время заседания министров ЕС в понедельник Кулеба призвал ввести жесткие санкции против Ирана за помощь стране-агрессору. Он назвал действия страны подлостью и ложью и напомнил, что публично Тегеран утверждает, что выступает «против войны» и не будет поддерживать ни одну из сторон оружием.

«С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия РФ, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном», — рассказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что Иран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Министр добавил, что Киев никогда не занимал антииранскую позицию, но после того, как Иран стал участником преступления агрессии РФ и других российских преступлений на украинской территории, позиция Украины будет «очень четкой и честной».

«Прекратит Иран поставлять оружие России — будем говорить о возобновлении всего комплекса отношений», — сказал Кулеба.

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