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Первый руководитель Литвы Витаутас Ландсбергис отмечает юбилей

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  • 18.10.2022, 18:04
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Первый руководитель Литвы Витаутас Ландсбергис отмечает юбилей
Витаутас Ландсбергис

Политику исполнилось 90 лет.

Первый руководитель Литвы после обретения независимости в 1991 году, патриарх литовской демократии Витаутас Ландсбергис отмечает 90-й день рождения.

Он — бывший председатель Верховного совета-Восстановительного Сейма Литвы, шахматист, историк искусства, культуры, музыки, публицист, инициатор создания правой партии консерваторов – Союза Отечества-Христианских демократов Литвы. Он внес значительный вклад в восстановление независимости Литвы.

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