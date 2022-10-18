Первый руководитель Литвы Витаутас Ландсбергис отмечает юбилей 1 18.10.2022, 18:04

1,294

Витаутас Ландсбергис

Политику исполнилось 90 лет.

Первый руководитель Литвы после обретения независимости в 1991 году, патриарх литовской демократии Витаутас Ландсбергис отмечает 90-й день рождения.

Он — бывший председатель Верховного совета-Восстановительного Сейма Литвы, шахматист, историк искусства, культуры, музыки, публицист, инициатор создания правой партии консерваторов – Союза Отечества-Христианских демократов Литвы. Он внес значительный вклад в восстановление независимости Литвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».