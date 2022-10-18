Первый руководитель Литвы Витаутас Ландсбергис отмечает юбилей

Первый руководитель Литвы Витаутас Ландсбергис отмечает юбилей1
- 18.10.2022, 18:04
- 1,294
Политику исполнилось 90 лет.
Первый руководитель Литвы после обретения независимости в 1991 году, патриарх литовской демократии Витаутас Ландсбергис отмечает 90-й день рождения.
Он — бывший председатель Верховного совета-Восстановительного Сейма Литвы, шахматист, историк искусства, культуры, музыки, публицист, инициатор создания правой партии консерваторов – Союза Отечества-Христианских демократов Литвы. Он внес значительный вклад в восстановление независимости Литвы.