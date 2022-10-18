Украинские военные уничтожили российский танк Т-72 18.10.2022, 18:18

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Видеофакт.

Во вторник, 18 октября, украинские военные точным выстрелом уничтожили вражеский танк.

Об этом сообщает Днепропетровская отдельная бригада Сил территориальной обороны.

«Сегодня, в результате слаженных действий подразделений нашей бригады, вместе с приданными подразделениями ВС, врагу были нанесены безвозвратные потери бронетехники», - говорится в сообщении.

Украинским военным удалось уничтожить российский Т-72. На видео можно увидеть попадание в танк и последующий пожар.

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