Украинские военные уничтожили российский танк Т-72
- 18.10.2022, 18:18
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Видеофакт.
Во вторник, 18 октября, украинские военные точным выстрелом уничтожили вражеский танк.
Об этом сообщает Днепропетровская отдельная бригада Сил территориальной обороны.
«Сегодня, в результате слаженных действий подразделений нашей бригады, вместе с приданными подразделениями ВС, врагу были нанесены безвозвратные потери бронетехники», - говорится в сообщении.
Украинским военным удалось уничтожить российский Т-72. На видео можно увидеть попадание в танк и последующий пожар.