Три белорусских грибника друг за другом провалились в одну и ту же яму

Три белорусских грибника друг за другом провалились в одну и ту же яму2
- 18.10.2022, 18:28
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Они сумели позвонить из ямы.
Начальник отдела розыскной работы УУР УВД Минского облисполкома подполковник милиции Александр Лишко рассказал газете «На страже» несколько эпизодов из своей поисковой практики, пишет пресс-служба МЧС.
Так, в прошлом году проходили поиски пожилого человека, который потерялся в лесу, отправившись за грибами.
- Не успели сыщики приступить к прочесыванию территории, как в милицию позвонила чета пенсионеров, также не сумевших выбраться из чащи, - рассказывает Александр Лишко. - В ходе беседы стало понятно: заблудившиеся находились в одном месте. А через несколько минут супруги снова связались с правоохранителями и сообщили, что провалились в яму… где уже сидел тот самый пропавший ранее мужчина. Грибников благополучно вытащили из лесной ловушки и доставили домой.