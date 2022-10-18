закрыть
18 октября 2022, вторник, 19:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Три белорусских грибника друг за другом провалились в одну и ту же яму

2
  • 18.10.2022, 18:28
  • 3,986
Три белорусских грибника друг за другом провалились в одну и ту же яму

Они сумели позвонить из ямы.

Начальник отдела розыскной работы УУР УВД Минского облисполкома подполковник милиции Александр Лишко рассказал газете «На страже» несколько эпизодов из своей поисковой практики, пишет пресс-служба МЧС.

Так, в прошлом году проходили поиски пожилого человека, который потерялся в лесу, отправившись за грибами.

- Не успели сыщики приступить к прочесыванию территории, как в милицию позвонила чета пенсионеров, также не сумевших выбраться из чащи, - рассказывает Александр Лишко. - В ходе беседы стало понятно: заблудившиеся находились в одном месте. А через несколько минут супруги снова связались с правоохранителями и сообщили, что провалились в яму… где уже сидел тот самый пропавший ранее мужчина. Грибников благополучно вытащили из лесной ловушки и доставили домой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко