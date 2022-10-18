Украинцы помогли военным уничтожить нескольких российских генералов 18.10.2022, 18:36

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иллюстрационное фото

Об этом сообщили в СБУ.

Обычные украинские граждане помогли уничтожить сотни единиц вражеской техники и нескольких российских генералов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

«Через наш бот поступило более 100 тысяч сообщений о перемещении врага! Мы уточняли и проверяли эту информацию через агентурные возможности, операторов БПЛА и дронов, сравнивали с данными со спутников и пересылали в артиллерию ВСУ. В результате — многие сотни результативных попаданий по большим колоннам техники, уничтожен не один генерал РФ», - заявил Витюк.

По его словам, такой результат стал возможен благодаря мужеству и сопротивлению обычных украинцев, рискуя своей жизнью, фотографировали и присылали информацию.

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