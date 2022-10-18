СМИ: Из Беларуси за границу сбежал офицер спецназа КГБ «Альфа» 2 18.10.2022, 18:39

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Его группу поставили «на карантин» и отстранили от выполнения заданий.

Как стало известно «Нашай Ніве» от не связанных между собой источников внутри и за пределами Беларуси, недавно за границу сбежал военнослужащий спецназа КГБ «Альфа». После этого его группу поставили «на карантин» и отстранили от выполнения заданий — проверяют и ищут других потенциальных «предателей». В то же время ему пока нет доверия и за рубежом.

О бегстве спецназовца СМИ стало известно от собеседников в силовых органах, которые акцентировали внимание на том, что «руководство репрессивного аппарата застыло в позе неловкого ожидания».

Как предварительно стало известно, сбежал офицер в звании капитана.

Его имя, должность, а также уровень его допусков к информации журналистам пока неизвестны. В каких «операциях» он принимал участие, также неизвестно.

Известно лишь, что нелегальный переход границы произошел в конце сентября. А когда факт бегства из карательного органа стал известен начальству, вся группа, где служил перебежчик, отправилась «на карантин», что означает временное отстранение от выполнения заданий. Спецназовцев проверяют на лояльность после шага коллеги.

Из источников в эмиграционных структурах «Нашай Ніве» стало известно, что в переходе границы спецназовцу помогало антилукашистское подполье.

Известно, что сейчас этого спецназовца проверяют контртеррористические службы одного из сопредельных государств, но «особого доверия он не внушает и цели его неясны».

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