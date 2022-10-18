Главу киберспецслужб Германии уволили после обвинений в связях с РФ 18.10.2022, 18:50

Против Арне Шенбома инициировано дисциплинарное разбирательство.

МВД Германии уволило главу федерального управления по кибербезопасности (BSI) Арне Шенбома. Причиной увольнения стали подозрения в его связях со спецслужбами России. Об этом сообщает издание Der Spiegel, со ссылкой на источники в кругах службы безопасности Германии.

Федеральное министерство внутренних дел ФРГ инициирует против Арне Шенбома дисциплинарное разбирательство, добавляет издание.

СМИ указывает, что офицер мог контактировать с российскими спецслужбами через общественный Совет по кибербезопасности Германии (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), сооснователем которой он является. В сентябре Арне Шенбом посетил юбилейное мероприятие совета вопреки рекомендациям МВД не контактировать с организацией. По сообщениям немецких СМИ, в совете состоит фирма, созданная бывшим агентом российской разведки. Речь идет о берлинской компании по кибербезопасности «Протелион», которая еще в марте 2022 года имела название Infotecs GmbH.

«Это дочерняя компания российской компании „ИнфоТекс“, которую, по данным исследовательской сети Policy Network Analytics, основал бывший сотрудник КГБ, награжденный за свою работу почетной медалью президента России Владимира Путина», — пишет Der Spiegel.

«Инфотекс» в 1991 году основала группа специалистов по информационной безопасности во главе с Андреем Чапчаевым, который ранее работал в научно-исследовательском подразделении КГБ. Он же является генеральным директором компании.

Президент Совета по кибербезопасности Германии Ханс-Вильгельм Дюнн назвал заявления о каком-либо влиянии со стороны России абсурдными, так как ни в Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, ни в BSI не знали о возможных связях «Протелиона» с российскими спецслужбами. Но в таких связях подозревают и самого Дюнна, отмечало издание Handelsblatt: в 2019 году он подписал меморандум в сфере информационной безопасности с бывшим высокопоставленным сотрудником российских спецслужб.

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