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Украина разорвала очередное соглашение с Беларусью

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  • 18.10.2022, 19:01
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Украина разорвала очередное соглашение с Беларусью

Киев разрывает все связи с режимом Лукашенко.

Украина разорвала с Беларусью соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики.

Об этом сообщает Telegram представителя правительства в ВР Тараса Мельничука.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области молодежной политики, подписанное 14.12.1995 г. в Киеве», - написал он.

Напомним, ранее Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с силовиками Беларуси. Также было расторгнуто соглашение о судоходстве.

Кроме того, украинское правительство захотело разорвать соглашение об избежании двойного налогообложения с Беларусью.

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