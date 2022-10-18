Лауреатом Букеровской премии стал писатель из Шри-Ланки
- 18.10.2022, 19:05
Церемония состоялась в Лондоне.
Лауреатом Букеровской премии 2022 года стал писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака за книгу «Семь лун Маали Алмейды» (The Seven Moons of Maali Almeida). Об этом сообщается на сайте премии.
Карунатилака был объявлен лауреатом премии 17 октября, церемония состоялась в Лондоне.
Награду писателю вручила британская королева-консорт Камилла, сообщила пресс-служба королевской семьи в Twitter.
🏆 Congratulations to Shehan Karunatilaka, winner of the #BookerPrize2022!— The Royal Family (@RoyalFamily) October 18, 2022
The Queen Consort, who has long-championed the joy of reading and advocated for literacy, presented @ShehanKaru with the prize for his novel ‘The Seven Moons of Maali Almeida’.@TheBookerPrizes
Как указано на сайте премии, «Семь лун Маали Алмейды» – «жгучая, язвительно смешная сатира, действие которой разворачивается на фоне кровавого хаоса Шри-Ланки, охваченной гражданской войной». Книга рассказывает о загробной жизни военного фотографа Маали Алмейды.
«Даже в загробной жизни время для Маали истекает. У него есть «семь лун», чтобы попытаться связаться с мужчиной и женщиной, которых он любит больше всего, и привести их к тайнику с фотографиями, которые потрясут Шри-Ланку", – говорится в аннотации.