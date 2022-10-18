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ВСУ отбили атаки россиян в трех областях и сбили пять крылатых ракет

  • 18.10.2022, 19:21
ВСУ отбили атаки россиян в трех областях и сбили пять крылатых ракет

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинским военным удалось отразить атаки россиян в Луганской, Харьковской и Донецкой областях, а также сбить пять крылатых ракет.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны по отдельным направлениям, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Огурцово Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новокалиново и Марьинка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя свою инфраструктуру и воздушное пространство. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также применение ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Республики Беларусь. Под видом учебного собрания проходят мероприятия скрытой мобилизации в Вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении - из ствольной артиллерии, в пределах населенного пункта Юнаковка Сумской области;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Григоровка, Комиссарово, Огирево, Старица и Стрелка;

на Купянском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Каменка, Красное, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка;

на Лиманском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Ковалевка, Надежда, Новоегоровка, Ольговка и Торское.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник оказывал огневое влияние из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. Непосредственно пострадали населенные пункты Бахмут, Соледарь, Первомайское и Большая Новоселка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам Павловка и Пречистовка.

На Южнобужском направлении враг пытается улучшить логистическое обеспечение, производит обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели населенные пункты вдоль линии столкновения, в том числе и Высшетарасовка Днепропетровской области.

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, два состава боеприпасов и другие военные цели врага.

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