«Вторую волну» мобилизации в РФ назначили на зиму 18.10.2022, 19:17

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«Первая волна» вызвала бегство мужчин за границу.

Российские власти решили поставить на паузу процесс массовой мобилизации, которая оказалась неожиданностью для половины российских граждан, вызвала паническое бегство мужчин за границу и обернулась гибелью не менее 16 человек, брошенных на фронт или в подготовительные центры.

«Вторая волна» массового призыва в армию, который, по официальным данным должен затронуть до 300 тысяч человек, а по неофициальным - до миллиона, откладывается до зимы, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Меньше чем за месяц ударной работы военкоматов на пополнение истощенной в Украине армии удалось набрать более 200 тысяч человек. Однако система вооруженных сил захлебнулась в потоках новобранцев, которым пришлось самим покупать экипировку, аммуницию и еду.

«Вторая волна» мобилизации ждет россиян зимой, когда «будут разгружены лагеря для мобилизованных и логистические цепочки», говорят источники «Медузы». При этом, подчеркивают они, отправлять людей на фронт предполагается «более точечно», активнее привлекая к этому процессу работодателей.

Работать с бизнесом будет прокуратура: от ее имени бизнес уже начал получать требования предоставить списки годных к военной службе «работников-мужчин 1988 года рождения и старше», а также их телефоны и адреса.

Пока же дополнительные разнарядки получают регионы, где первый этап мобилизации прошел «без шума» и скандалов, говорят источники «Медузы»: причем, новый план скромный - не более 3-4 тысяч человек от субъекта.

В понедельник о завершении мобилизации в Москве объявил мэр Сергей Собянин, а спустя несколько часов - губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вскоре аналогичное решение может быть принято в Санкт-Петербурге, хотя ни там, ни в столице мобилизационный план не выполнен, утверждают источники «Медузы». Причина, по их словам, - в опасениях Кремля из-за общественных настроений: у людей нарастает фрустрация - одни «попрятались», другие уехали.

Публичные опросы показывают массовую поддержку мобилизации: по данным Russian Field, «определенно за» высказываются 37%, а еще 27% - «скорее за». Но закрытое исследование на фокус-группах, проведенное по заказу Кремля, напугало администрацию президента. «Четкий антипутинский тренд, даже среди тех, кто поддерживает „спецоперацию», - описывает его результаты источник «Медузы». По его словам, четко за мобилизацию выступают только пенсионеры, то есть те, кто не поедет воевать.

На последней неделе сентября рейтинг одобрения президента пережил пережил второе по масштабам падение за 23 года, что Путин находится у власти - на 6 процентных пунктов, до 77%. Доля граждан, полагающих, что дела в стране «идут в правильном направлении», упала с 67% до 60% - также рекордно с пенсионной реформы.

В Кремле понимают, что продолжение мобилизации — «непопулярный шаг», который снизил рейтинги действующей власти, но это ничего не меняет, говорят источники «Медузы»: это «приказ президента, который не обсуждается».

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