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КГБ Беларуси подтвердил бегство военнослужащего за границу

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  • 18.10.2022, 19:27
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КГБ Беларуси подтвердил бегство военнослужащего за границу

Комитетчики изложили свою версию.

Спустя несколько часов в КГБ прокомментировали инцидент с бегством офицера спецназа «Альфа».

«Распространяемая отдельными интернет-ресурсами информация о бегстве военнослужащего КГБ за границу не соответствует действительности. Речь может идти о бывшем военнослужащем, уволенном 9 августа 2022 года по дискредитирующим обстоятельствам», — сообщила БелТА со ссылкой на официального представителя Комитета государственной безопасности Андрея Яроша.

По данным ведомства, экс-военнослужащий в 2022 году «совершил ряд мошеннических действий в отношении граждан Беларуси, в результате чего завладел денежными средствами на общую сумму свыше 30 тысяч долларов».

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК (Мошенничество).

«Желая уклониться от уголовного преследования, он незаконно убыл за пределы Республики Беларусь. В этой связи в установленном порядке объявлен в розыск», — пишет БелТА.

Ранее о бегстве спецназовца из «Альфы» написала «Наша Ніва». По данным издания, нелегальный переход границы произошел в конце сентября.

«Известно, что сейчас этого спецназовца проверяют контртеррористические службы одного из сопредельных государств, но «особого доверия он не внушает и цели его неясны», — писала «Наша Ніва».

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