КГБ Беларуси подтвердил бегство военнослужащего за границу

КГБ Беларуси подтвердил бегство военнослужащего за границу1
- 18.10.2022, 19:27
- 3,568
Комитетчики изложили свою версию.
Спустя несколько часов в КГБ прокомментировали инцидент с бегством офицера спецназа «Альфа».
«Распространяемая отдельными интернет-ресурсами информация о бегстве военнослужащего КГБ за границу не соответствует действительности. Речь может идти о бывшем военнослужащем, уволенном 9 августа 2022 года по дискредитирующим обстоятельствам», — сообщила БелТА со ссылкой на официального представителя Комитета государственной безопасности Андрея Яроша.
По данным ведомства, экс-военнослужащий в 2022 году «совершил ряд мошеннических действий в отношении граждан Беларуси, в результате чего завладел денежными средствами на общую сумму свыше 30 тысяч долларов».
В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК (Мошенничество).
«Желая уклониться от уголовного преследования, он незаконно убыл за пределы Республики Беларусь. В этой связи в установленном порядке объявлен в розыск», — пишет БелТА.
Ранее о бегстве спецназовца из «Альфы» написала «Наша Ніва». По данным издания, нелегальный переход границы произошел в конце сентября.
«Известно, что сейчас этого спецназовца проверяют контртеррористические службы одного из сопредельных государств, но «особого доверия он не внушает и цели его неясны», — писала «Наша Ніва».