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Николай Автухович признан политзаключенным

  • 18.10.2022, 19:36
Николай Автухович признан политзаключенным
Николай Автухович

Вчера лукашисты присудили патриоту 25 лет колонии.

Сегодня правозащитное сообщество Беларуси признало политзаключенными еще 9 человек. Политзаключенным признан и Николай Автухович.

«Власти злоупотребляют возможностями уголовного законодательства и применяют к протестующим чрезмерно жесткие меры ответственности, связанные с заключением на длительный срок за совершение действий, не повлекших тяжких последствий. В частности, квалификация действий как терроризма заведомо не соответствует тому, что, в соответствии с международными стандартами, должно вкладываться в это понятие».

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