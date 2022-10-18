Николай Автухович признан политзаключенным 18.10.2022, 19:36

Николай Автухович

Вчера лукашисты присудили патриоту 25 лет колонии.

Сегодня правозащитное сообщество Беларуси признало политзаключенными еще 9 человек. Политзаключенным признан и Николай Автухович.

«Власти злоупотребляют возможностями уголовного законодательства и применяют к протестующим чрезмерно жесткие меры ответственности, связанные с заключением на длительный срок за совершение действий, не повлекших тяжких последствий. В частности, квалификация действий как терроризма заведомо не соответствует тому, что, в соответствии с международными стандартами, должно вкладываться в это понятие».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».