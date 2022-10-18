До +13 °С ожидается в Беларуси в среду 18.10.2022, 19:59

Пройдут дожди.

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 19 октября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, ночью в отдельных районах по югу страны — сильные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем порывы могут усиливаться до 14 м/с, местами — до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 5 до плюс 11 градусов, а днем — от плюс 7 до плюс 13.

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