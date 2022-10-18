Футболист «Минска» оформил покер в матче чемпионата Беларуси за 24 минуты 1 18.10.2022, 20:07

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Всего в этом сезоне он забил уже 17 мячей.

Нападающий «Минска» Владимир Хващинский в матче 26-го тура чемпионата Беларуси против мозырской «Славии» забил четыре мяча. Футболист отметился на 29-й, 38-й, 43-й и 53-й минутах, передает «Трибуна».

Всего в этом сезоне он отправил в чужие ворота уже 17 мячей. На данный момент нападающий «Минска» располагается на втором месте в списке бомбардиров чемпионата Беларуси.

На первом — форвард «Энергетика-БГУ» Бабир Абдихоликов с 21-м голом.

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