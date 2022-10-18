«Единая Россия» отказалась освободить от мобилизации многодетных отцов 1 18.10.2022, 20:16

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Госдума РФ отклонила поправки, предоставляющие отсрочку от мобилизации.

Госдума РФ отклонила поправки, предоставляющие отсрочку от мобилизации отцам троих несовершеннолетних детей, а также отцам детей-инвалидом и единственным детям в семье. Об этом рассказала автор поправок, председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По словам парламентария, за принятие поправок проголосовали депутаты от КПРФ, ЛДПР, СР, и партии «Новые люди». Трое единороссов воздержались, остальные вообще не стали голосовать.

Против законодательного освобождения от мобилизации отцов троих детей выступил глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов. При этом 13 октября в интервью «Парламентской газете» он заявлял, что министерство обороны уже приняло подобное решение, назвав его «жестом доброй воли» ведомства. Эти изменения в законодательство, по его словам, нигде официально не опубликованы и содержатся только в документах для служебного пользования.

Останина ранее рассказала, что получила более тысячи жалоб от многодетных отцов, которым отказали в отсрочке.

«Мы должны понимать, в каких регионах пока еще не работает распоряжение Генштаба, чтобы своевременно реагировать на нарушения при частичной мобилизации», — призывала она.

По словам представительницы КПРФ, поправки будут оформлены в качестве отдельного законопроекта и отправлены на утверждение региональным органам власти.

«Если депутаты из регионов дадут положительное заключение на закон — это уже будет означать его поддержку и мы вынесем его на первое чтение в Госдуму», — пояснила Нина Останина.

В сентябре депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с Картаполовым внесли в Госдуму законопроект о зачислении многодетных родителей в мобилизационный резерв. По словам авторов инициативы, сейчас это «хотели бы сделать многие».

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