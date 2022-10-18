Чудо в Светлогорске: двухлетний малыш выпал из окна 9-го этажа и остался жив 1 18.10.2022, 20:30

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Инцидент произошел 18 октября.

Инцидент произошел 18 октября в районе 10.30 часов.

Как пишет БелТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, по предварительной информации, 24-летняя мама вышла к соседке, оставив дома двоих детей: 4-летнюю дочь и 2-летнего сына. Младший ребенок залез на подоконник, открыл окно и выпал с девятого этажа.

Скорую помощь вызвали соседи. Ребенок остался жив, и его доставили в реанимацию.

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